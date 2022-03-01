Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов вручил заявку Украины постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста.

Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов в Twitter.

"Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста", - отметил Ченцов.

Он добавил, что заявка зарегистрирована.

"Процедура рассмотрения начата", - написал посол.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Документ уже доставлен в Брюссель и официально зарегистрирован.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что сегодня в Европейском парламенте планируют принять резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.