Кулеба прокомментировал сообщения о том, что отдельные страны, которые являются подписантами Римского статута, могут отказаться от ареста Путина, если тот приедет в эти страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что с целью исполнения ордера Международного уголовного суда на арест подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина начинается кулуарная дипломатическая битва. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в Instagram.

Глава МИД Украины прокомментировал сообщения о том, что отдельные страны, которые являются подписантами Римского статута, могут отказаться от ареста Путина, если тот приедет в эти страны. "Сейчас развернется огромная закулисная дипломатическая битва за уважение к обязательствам в рамках Римского статута", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что те страны, которые поддерживают МУС, сейчас "все включатся в эту кулуарную дипломатическую битву" с целью обеспечения исполнения ордера.

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"Берем пример той же Южно-Африканской Республики. Тут же вопрос уже даже не в Путине, и не в Украине. А в том, что если откровенно будут игнорировать ордер Международного уголовного суда, то это развалит Международный уголовный суд. Поэтому сам МУС теперь заинтересован в соблюдении и уважении к его актам", - отметил Кулеба.

При этом он добавил, что "ЮАР не откажется от Путина принципиально, потому что это их политический союзник и они даже совместные учения проводили". "Но я не думаю, что ЮАР сможет откровенно проигнорировать ордер МУС", - подчеркнул Кулеба.

Вместе с этим он уверен, что удастся "пережить и не такие проблемы". "Лучше бороться с попытками не выполнить ордер на арест Путина, чем бороться за то, чтобы такой ордер, в принципе, был выдан. А поверьте мне, это не было самоочевидным. И надо отдать должное Международному уголовному суду за то, что они решились на такое решение. Потому что, если уже выдали ордер за соучастие Путина в похищении украинских детей, то автоматически во всех других преступлениях, которые будут рассматриваться, он тоже будет среди обвиняемых", - сказал Кулеба.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Такое решение означает, что они могут быть арестованы на территории всех стран, ратифицировавших Римский устав.

Главный прокурор МУС отметил, что Путин предстанет перед судом независимо от того, признает ли РФ это решение. В свою очередь, эксперты указывают, что с России не снимут международные санкции до тех пор, пока страна не выдаст Путина Гааге.

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