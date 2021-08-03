1 августа 2021 детективы НАБУ направили в СБУ и ОГП требование о немедленной доставке экс-судьи в Национальное бюро.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сделали заявление относительно сокрытия сотрудниками СБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

В антикоррупционном бюро сокрытие СБУ подозреваемого в получении неправомерной выгоды Чауса назвали "фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства". Кроме того, в НАБУ считают, что такие действия Службы безопасности могут "содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий".

Читайте такжеЗеленский не встречался с экс-судьей Чаусом-пресс-секретарь"УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Но сейчас ситуация фактического сокрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирования процессуального закона", - отметили в Национальном антикоррупционном бюро.

1 августа 2021 детективы НАБУ направили в СБУ и ОГП требование о немедленной доставке экс-судьи в Национальное бюро.

"2 августа 2021 года в связи с тем, что СБУ не обеспечило явку экс-судьи в НАБУ, было направлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого", - говорится в сообщении.

"В очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в НАБУ.

Задержание Чауса: что известно

31 июня в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Справка УНИАН. 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Ольга Робейко