СБУ с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения Чауса и незаконной переправки через государственную границу.

В Службе безопасности Украины заявили, что не похищали бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, СБУ с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения Чауса и незаконной переправки через государственную границу.

"В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизнь человека является высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что вчера на горячую линию СБУ обратилось лицо, которое сообщило, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

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Отмечается, что впоследствии следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его "похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий".

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Принимая во внимание его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформирована жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", - добавили в СБУ.

Отмечается, что СБУ принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили.

"Служба безопасности Украины не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий", - подытожили в ведомстве.

Задержание Чауса: что известно

30 июля ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили.

В НАБУ призвали передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям бюро.

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.

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9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Антонина Доломанжи