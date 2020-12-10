Депутаты могут назначить министра образования и науки.

Во вторник, 15 декабря, народные депутаты могут рассмотреть кадровые вопросы.

Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Говорят, во вторник (15.12) хотят, кроме бюджета и законов, ещё и кадровые вопросы решить. Например, могут вынести на министра образования действующего и.о. Шкарлета (Сергея Шкарлета – УНИАН)", - отметил он.

Железняк добавил, что, согласно вступившему в силу закону относительно реорганизации общин и районов, полномочия Шкарлета как исполняющего обязанности "крайне ограничены".

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Назначение Шкарлета в МОН

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и. о. министра образования и науки.

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020 го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны или в сотрудничестве с другими учеными, или же только под его редактурой. Он также заявил, что будет оспаривать выводы относительно плагиата в суде.

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Автор: Светлана Закелова