Эрдоган и Гутерреш к решению вопросов "не формально подходят, не поверхностно, а действительно искренне сопереживают и хотят решать проблемы".

На львовском саммите никто не склонял Украину к уступкам в пользу России, измены нет.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, которое он разместил в Facebook.

"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если опять полетит какое предательство по соцсетях, то сразу хочу сказать, что такого не было",- подчеркнул он.

По словам Кулебы, сегодня во Львове на саммите с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша обсуждались важные вопросы.

"Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и от решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем",- сказал Кулеба.

Министр отметил, что между ними есть взаимопонимание и "это главное".

"Они скоординировали не просто позиции, а скоординировали свои действия по ключевым вопросам - зерновой коридор, Запорожская АЭС и, безусловно, освобождение наших пленных. Не просто поговорили, договорились, кто что будет делать дальше", - сообщил он.

При этом Кулеба добавил, что Эрдоган и Гутерреш к решению вопросов "не формально подходят, не поверхностно, а действительно искренне сопереживают и хотят решать проблемы".

Министр отметил, что встреча Зеленского и Эрдогана продолжалась гораздо дольше, чем предполагалось. Кулеба добавил, что это позволило ему плодотворно поработать целый час, занимаясь саммитом "Крымской платформы".

"Саммит будет, он будет очень крутой. Впереди новые саммиты и новые победы", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате при участии Эрдогана и Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

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