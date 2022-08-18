Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом режиме.

Во Львове закончилась встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут, сообщает Анадолу.

На встрече также присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились во Львове. Во Львов также прибыл и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, с которым у президентов были запланированы трехсторонние переговоры. Тогда сообщалось, что на встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем.

Вас также могут заинтересовать новости: