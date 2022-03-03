В пункт пропуска «Солотвино» на границе с Румынией он прибыл на легковом авто с украинской регистрацией / фото ua.depositphotos.com

Более 100 тысяч евро и 40 тысяч долларов обнаружили на границе с Румынией у гражданина России, который с таким "запасом" ехал в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, в пункт пропуска "Солотвино" на границе с Румынией он прибыл на легковом авто с украинской регистрацией.

Во время осмотра транспортного средства марки "Ленд Ровер" пограничный наряд Мукачевского отряда обнаружил в багажнике среди личных вещей незадекларированные денежные средства в размере 110 000 евро и 40 тысяч долларов США.

Валюта у гражданина России 1983 года рождения изъята представителями таможни.

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