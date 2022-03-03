Херсонский городской голова Игорь Колыхаев сообщил, что в городе сейчас заканчиваются медикаменты и фиксируется достаточно много случаев мародерства.
Об этом он сказал по время телемарафона.
"Достаточно много мародерства в городе Херсоне сейчас идет. Раздаются бесплатно продукты питания жителям города Херсона. Запускаем хлебокомбинаты для того, чтобы можно было выпекать хлеб. Работает волонтерское движение", - рассказал Колыхаев.
Кроме того, он сообщил, что в городе существует проблема с медикаментами.
"Действительно, медикаменты заканчиваются. Действительно, нужен инсулин. Действительно, нужны самые необходимые медикаменты для людей разного возраста. Особенно для людей пожилого возраста. Идет война, люди умирают, но и рождаются маленькие детки... Для них тоже необходимы определенные медикаменты, необходимо детское питание", - сказал мэр.
Кроме того, он выразил надежду, что для Херсона и Мариуполя организуют "зеленый коридор".
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