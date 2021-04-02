Результаты голосования должны установить не позднее 12 апреля.

На двух участках избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области, где побеждал кандидат от партии «За майбутнє» Александр Шевченко, выборы признали недействительными. Речь идет об участках №261030 и №261027.

Читайте такжеПопытка срыва выборов на Прикарпатье: Тищенко требовал встать перед ним на колениОб этом сообщают наблюдатели движения «Честно» в Facebook.

«На пересчете было 20 участков. За ночь планировали перечислить все 20, удалось пересчитать только 5», – говорится в сообщении.

На участке №261030 побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у его оппонента от «Слуги народа» Василия Вирастюка – 141.

Отмечается, что причина признания выборов на этом участке недействительными – проблема с заявлениями и голосованием на дому.

«Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко. Напомним, что отрыв между Шевченко и Вирастюком идет на несколько сотен голосов», – отметили наблюдатели.

«Во время признания выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было «за». Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом непризнанном участке», – добавили наблюдатели.

Затем члены комиссии начали считать голоса на других участках, и на одном из них выборы также признали недействительными. Причина – отсутствие печатей на контрольных талонах, которые бросают в урну. Здесь Шевченко и Кошулинский (ВО «Свобода») набрали по 172 голоса, а Вирастюк – 73.

Выборы в округе №87 Ивано-Франковской области

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) состоялись промежуточные выборы народных депутатов Украины.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее 12 апреля.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

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Автор: Катерина Шварц