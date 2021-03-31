Работа комиссии фактически заблокирована уже вторые сутки, из-за отсутствия кворума.

Центризбирком заменил еще двух членов окружной избирательной комиссии №87 на Ивано-Франковщине, которая устанавливает итоги голосования на промежуточных выборах народного депутата.

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Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение члены комиссии приняли сегодня на заседании.

"Комиссия рассмотрела представление "Партии зеленых Украины" и партии "Патриот" о замене членов ОИК округа №87 и внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЦИК заменил двух членов этой ОИК.

Довыборы на Прикарпатье: что происходит

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) состоялись промежуточные выборы народных депутатов Украины.

За победу в округе соревнуются представитель партии "Слуга народа", стронгмен Василий Вирастюк, "свободовец" Руслан Кошулинский и выдвиженец партии "За будущее" Александр Шевченко. И победитель до сих пор неизвестен.

По состоянию на 31 марта ОИК обработала лишь 67,54% протоколов участковых комиссий. Результаты выборов должны быть установлены не позднее 12 апреля.

Ранее в ЦИК заявили, что деятельность ОИК фактически заблокирована уже вторые сутки, из-за отсутствия кворума. 30 марта ЦИК заменила четырех членов этой комиссии, среди которых и председателя ОИК, а сегодня снова заменила председателя и одного из членов.

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Автор: Антонина Доломанжи