Одну из участниц ОИК довели до слез, за ней присматривают медики.

Депутаты от "Слуги народа", которые прибыли в ОИК №87 в Ивано-Франковской области (город Надворная), устроили "допрос" членам комиссии. На округе не могут установить победителя промежуточных выборов в Верховную Раду.

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Об этом сообщает местный сайт galka.if.ua. Нардепы, по их словам, хотят "выяснить, почему работа комиссии заблокирована четвертые сутки". Впрочем, объяснения членов ОИК заканчивались криками и перебиваниями.

Отмечается, что в ОИК не хватает представителей партий ЕС, "Голос", "Слуга народа" и "Свободы". Одну из членов ОИК довели до слез, она под наблюдением медиков.

После безрезультатного визита депутатов, Тищенко пообещал "прозрачные, честные и демократические выборы”, а потом пошел на улицу, где тем временем происходило масштабное противостояние представителей кандидатов -- Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

"Мы приехали к народу, как народные депутаты. Мы отстраиваем вместе с вами государство. Мы отстраиваем дороги, мы принимаем такие законы, которые дадут возможность чувствовать себя в своей стране счастливыми”, – заявил Тищенко.

Однако выступление нардепа сопровождалось криками "Позор!” и “Лжец”.

Также Тищенко предложил присутствующим “гору” бутербродов.

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Напомним, за победу в округе соревнуются представитель партии "Слуга народа", стронгмен Василий Вирастюк, "свободовец" Руслан Кошулинский и выдвиженец партии "За будущее" Александр Шевченко. И победитель до сих пор неизвестен.

Окружная избирательная комиссия прекратила работу и не может возобновить ее. Хотя уже были назначены новый председатель и члены комиссий вместо тех, кто не вышел после перерыва на работу.

Сегодня в ОИК прибыли два десятка депутатов от партии «Слуга народа».

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Автор: Дмитрий Захаров