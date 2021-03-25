Обыск состоялся 19 марта в резиденции Медведчука на Закарпатье.

Журналисты получили эксклюзивные кадры обыска имения семьи кума Путина Виктора Медведчука на Закарпатье.

Обыск состоялся 19 марта в резиденции подсанкционного политика "Медвежья Дубрава" близ Ждениево. Об этом "Схемы" сообщили на своей странице в Facebook.

Как установили журналисты, следственные действия состоялись в рамках уголовного производства, которое расследует Нацполиция. На фото видно работников Департамента стратегических расследований, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения "Корд".

Читайте такжеТопливом с завода Медведчука-Марченко заправляются российские танки в ОРДЛО - ДаниловПресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала "Схемам", что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц во время выделения и пользования земельными участками.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, обыски касались нарушений закона со стороны жены Медведчука.

"Компания Оксаны Марченко "Инвестиционная компания "Терраинвест" через другую ее же компанию незаконно получила в частную собственность участок земли в Закарпатской области. Не обошлось без помощи чиновников районной госадминистрации, у которых также проводят обыски", - говорится в его сообщении.

"На присвоенной земле жена Медведчука уже успела построить целый спортивно-жилой оздоровительный комплекс для своей семьи", - убеждают источники Глаголы среди правоохранителей.

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Автор: Ольга Робейко