Журналисты получили эксклюзивные кадры обыска имения семьи кума Путина Виктора Медведчука на Закарпатье.
Обыск состоялся 19 марта в резиденции подсанкционного политика "Медвежья Дубрава" близ Ждениево. Об этом "Схемы" сообщили на своей странице в Facebook.
Как установили журналисты, следственные действия состоялись в рамках уголовного производства, которое расследует Нацполиция. На фото видно работников Департамента стратегических расследований, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения "Корд".
Читайте такжеТопливом с завода Медведчука-Марченко заправляются российские танки в ОРДЛО - ДаниловПресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала "Схемам", что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц во время выделения и пользования земельными участками.
Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, обыски касались нарушений закона со стороны жены Медведчука.
"Компания Оксаны Марченко "Инвестиционная компания "Терраинвест" через другую ее же компанию незаконно получила в частную собственность участок земли в Закарпатской области. Не обошлось без помощи чиновников районной госадминистрации, у которых также проводят обыски", - говорится в его сообщении.
"На присвоенной земле жена Медведчука уже успела построить целый спортивно-жилой оздоровительный комплекс для своей семьи", - убеждают источники Глаголы среди правоохранителей.
Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
- Вещание этих телеканалов было прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжались на YouTube.
- После введения санкций гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк, – а впоследствии и жена Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко попали в базу «Миротворца».
19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.
Марченко после введения санкций заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».
16 марта Виктор Медведчук подал иск об обжаловании санкций против себя.
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