Бывший советник канцлера Германии, экс-генерал Эрих Вад также назвал решительную контратаку украинских военных против российских оккупантов нереалистичной.

Заявления немецкого экс-генерала Эриха Вада об "отсутствии смысла поставлять Украине тяжелое вооружение" бесполезны.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник на странице в Twitter.

"Привет, бывший генерал Вад, как "военный стратег" Меркель вы лично предотвратили вступление Украины в НАТО в 2008 году и, таким образом, сделали возможной сегодняшнюю российскую войну на уничтожение. Ваши "советы" совершенно бесполезны. Лучше наслаждайтесь своей пенсией", - написал Мельник.

Как пишет издание Deutschlandfunk бывший советник канцлера Меркель по вопросам военной политики бригадный генерал Эрих Вад заявил, что поставки в Украину тяжелого вооружения якобы принесет мало пользы.

По его мнению, украинским вооруженным силам сейчас нужно более легкое вооружение и техническое оборудование, такое как беспилотники, чтобы защитить себя от господства России в воздухе. Вад отметил, что тяжелое вооружение можно использовать "лишь в долгосрочной перспективе", поскольку для этого нужна подготовка украинских военных.

Немецкий экс-генерал также назвал решительную контратаку украинских военных против России нереалистичной независимо от того, сколько оружия было поставлено. Вад считает, что российская армия слишком доминирует для этого.

Позиция Германии по поставкам оружия ВСУ

Ранее украинский посол Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение. "Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - сказал Мельник.

В середине апреля немецкое издание Bild сообщило, что после рекомендации канцлера Олафа Шольца министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В результате этого перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

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