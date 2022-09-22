Илья Пономарев отметил, что президент России соврал, заявив о частичной мобилизации.

В секретном пункте указа президента Российской Федерации Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. В документе указано, что призвать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

Об этом рассказал бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев в рамках передачи "Аргумент" на YouTube-канале УНИАН.

По его словам, Путин соврал, когда говорил о частичной мобилизации, потому что по формулировкам видно, что мобилизация всеобщая.

"Что касается засекреченного пункта, то по моей информации, в нем идет речь о численности мобилизованных, а именно об установлении цифры в миллион. В итоге они поступили помягче и переписали обращение Путина, чтобы не злить народ", - объяснил Пономарев.

При этом он указал, что в документе нет слов о численности мобилизованных, поэтому крайним останется министр обороны РФ Сергей Шойгу, который озвучил цифру в 300 тысяч.

Кроме того, экс-депутат рассказал, что против мобилизации выступает даже ближайшее окружение Путина, поэтому стоит ожидать, что именно его приближенные устранят нынешнего президента РФ.

Секретный пункт в указе о мобилизации в России - что известно

На сайте Кремля обнародовал указ президента РФ Владимира Путина о мобилизации в России. Оказалось, что в документе седьмой пункт пропущен,а на сайте до официальной публикации нормативных актов возле этого пункта отметка "для служебного пользования".

21 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрйи Песков заявил, что в седьмом пункте говорится о необходимости мобилизовать 300 тысяч человек.

В свою очередь "Новая газета. Европа" сообщила, что в 7 пункте речь идет о призыве 1 миллиона граждан Российской Федерации. В свою очередь Песков опроверг данную инормацию журналистов.

Вас также могут заинтересовать новости: