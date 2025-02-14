Там отметили, что есть мотивационная составляющая, но при этом остаются не решенные вопросы.

В условиях однолетних контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет есть элемент мотивации - нулевой процент под жилье и обучение, высокое денежное обеспечение, но все равно еще есть некоторые нерешенные вопросы.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Украинскому радио.

"Во время пребывания в зоне боевых действий я встречал юношей и девушек, которые не дотянули до 20-летнего возраста и пошли добровольцами. У нас мобилизация до 25 лет запрещена законом, но если есть желание, то можно обратиться в ТЦК и мобилизоваться добровольно", - пояснил он.

Видео дня

При этом Федиенко обратил внимание, что в утвержденном Кабмином порядке написано, что в течение года происходит сначала БЗВП, затем специальная подготовка, но есть вопрос - входит ли эта подготовка в сроки контракта.

"Кроме того, надо будет менять законодательство в части, когда у военнослужащего завершится контракт после достижения им 25-летнего возраста: ведь написано, что после завершения контракта он должен год отдохнуть, однако, по закону, в 25 лет его нужно мобилизовать", - указал нардеп.

Он также отметил, что есть некоторые вопросы относительно прохождения медкомиссии, поскольку в Украине ВВК является обязательным после 25 лет. "Поэтому мы ждем, когда Министерство обороны придет с этими предложениями в комитет, для того чтобы двигаться дальше", - прокомментировал нардеп.

По мнению Федиенко, "сама инициатива достаточно неплохая и имеет право на жизнь", но остается вопрос, какое количество людей смогут таким образом добровольно привлечь в ряды ВСУ.

"Военнослужащим 50+ и даже 40+ достаточно сложно выдержать всю эту историю, которая происходит более трех лет. И это не только о штурмовых подразделениях и окопах. Современная война - это не только о пехоте, но и во многом о дронах и поражении врага с помощью дистанционного использования роботов. И в этом контексте современные навыки молодежи будут более полезными", - констатировал Федиенко.

"Контракт 18-24": что известно

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будут предусматривать годовые контракты для молодежи в возрасте 18-24 лет. А 11 февраля Минобороны официально открыло проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев от 18 до 24 лет, которые хотят присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, бесплатный проезд и коммунальные льготы, компенсацию аренды жилья на время службы.

Вас также могут заинтересовать новости: