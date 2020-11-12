Наемники успели выдать несколько фильмов о МН17 и "сливали" секретные документы следователей.

Российская разведка координировала распространение фейков по делу о сбитом на Донбассе самолете рейса МН17.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на соответствующие результаты расследования The Insider и Bellingcat.

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Для этого россияне создали специальный проект «Bonanza Media» с участием бывшей сотрудницы «Russia Today» Яны Ерлашовой и голландского блогера Макса ван дер Верффа.

Проект призван был продвигать "альтернативные версии катастрофы".

Наемники ГРУ успели даже издать несколько фильмов о МН17 и сливали в сеть секретные документы следователей в пользу Кремля.

Главным куратором проекта был полковник разведки РФ Сергей Чебанов. По данным изданий, именно он организовал поездку Ерлашовой на позиции боевиков на Донбассе в январе 2020-го, где отсняли пропагандистский фильм.

С Чебановым согласовывали и съемки следующей ленты, а в мае – статью ван дер Верффа о суд в рамках МН17.

Катастрофа MH17 на Донбассе: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся были на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гіркін (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

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Автор: УНИАН