Таран поблагодарил Вашингтон за "последовательную поддержку оборонной реформы в Украине".

Глава оборонного ведомства Андрей Таран отреагировал на распространенную накануне информацию Politico о якобы задержке США военной помощи Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр назвал слухи "провокацией России" и выразил сожаление, что некоторые украинские медиа "повелись на провокацию".

"Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном... Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные медиа, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации", – ответил он.

Читайте такжеДанилов о потопе в Ялте и Керчи: знаете, Крым очень долго просил водыТаран поблагодарил Вашингтон за "последовательную поддержку оборонной реформы в Украине".

Накануне, 18 июня, издание Politico со ссылками на четыре информированных источника заявило о временной остановке США очередного пакета военной помощи Украине, куда входит летальное оружие.

Утверждалось, что Совет нацбезопасности якобы поставил на паузу дальнейшие шаги после объявления РФ по отводу своих сил от границ Украины. Кроме этого, свою роль сыграла подготовка к саммиту Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Информацию мгновенно растиражировали российские СМИ.

В то же время у Байдена слухи опровергли.

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, – это нонсенс. Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

21 апреля Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной по безопасности. Им предусмотрено увеличение объемов военной помощи Украине до 300 млн долл., включая летальное оружие.

11 июня Минобороны США утвердило вторую часть политики помощи для Украины объемом $150 млн в рамках Инициативы по помощи ради безопасности Украины (USAI). Она включает обучение, консультационную поддержку и предоставление вооружения и должна помочь Украине защищаться и повышать совместимость своих сил с НАТО.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США разместить в Украине зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

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Автор: Яна Ставская