Малюська убеждает, что сейчас его работа ему нравится.

Руководитель Минюста Денис Малюська, которого, по данным отдельных СМИ, скоро могут отправить в отставку, говорит, что он готов уволиться по просьбе одного трех человек.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

По словам министра, о якобы грядущей отставке он узнал из Телеграмм-каналов, информацию из которых ему передавали коллеги.

"Я даже стараюсь не читать. Там такой шлак", - говорит он.

Малюська уверяет, что за кресло не держится и готов уйти в отставку в любой момент.

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"Я всегда говорил, что есть 3 человека, одного слова которых достаточно, чтобы я писал заявление и бег, освобождая свое кресло: президент, премьер-министр и жена", - уточнил министр и добавил, что если получит просьбу от этих людей, тогда поблагодарит и уйдет.

"Сейчас такого месседжа не было. Как только будет, сразу напишу в фейсбуке, медиа. Напишу заявление и перейду заниматься другими делами. Сейчас нет, поэтому работаем неплохо, пока мне нравится", - заверил он.

Кадровые изменения в правительстве: что известно

Накануне председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не исключает возможности отставок в правительстве уже "скоро". Также он отмечал, что деятельность нескольких министерств вызывает дискуссии.

Ранее, 24 августа, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что не исключает кадровых изменений в правительстве осенью. "Кадровые изменения (осенью - УНИАН) - будем смотреть, как будет складываться ситуация. Где-то, возможно, министры сами будут просить об отставке. Где-то, возможно, будут представления какие-то со стороны президента или с нашей стороны. И будем смотреть, мы готовы оперативно реагировать на все кадровые моменты", - отметил Корниенко.

В свою очередь, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что конкретика относительно кадровых изменений в правительстве появится во второй половине сентября.

Автор: Юрий Годован