Осужденная женщина занимает должность помощника Патронатной службы министра.

Женщина, осужденная к пожизненному лишению свободы, которая работает в Министерстве юстиции Украины, занимает должность помощника Патронатной службы министра.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в ответ на запрос УНИАН.

Отмечается, что она работает в должности с 5 августа 2021 года на условиях трудового договора.

В Минюсте также пояснили, что к должностным обязанностям женщины относятся: составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и проведенной работе по осуществлению контроля в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины; предоставление предложений по усовершенствованию взаимодействия между персоналом уголовно-исполнительной системы и лицами, отбывающими наказание, и улучшению условий их пребывания в местах лишения свободы.

"В соответствии с условиями Трудового договора №1 от 04 августа 2021 года, работа проводится вне помещений Министерства юстиции Украины на территории государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)", - уточнили в министерстве.

Ее рабочее место определяется начальником государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)" - начальником арестного дома по месторасположению государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)".

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Накануне о трудоустройстве в свое ведомство осужденной преступницы, которая отбывает пожизненное лишение свободы, сообщил министр Денис Малюська.

Вскоре СМИ узнали, что она занимает должность советницы главы ведомства.

Автор: Леся Лещенко