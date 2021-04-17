Министр обороны Венгрии Тибор Бенкьо заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом Бенкьо заявил во время встречи с послом Украины в Венгрии Любовью Непоп, информирует пресс-служба украинского представительства в стране.
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Как отмечается, посол проинформировала главу венгерского оборонного ведомства об обострении Россией ситуации на востоке Украины и наращивании группировки российских войск вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях: в Крыму и в Донецкой и Луганской областях.
Непоп подчеркнула важность поддержки партнеров в противодействии российской агрессии.
В ответ министр заверил, что Венгрия поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в сообщении.
Стягивание российских войск к украинской границе
- 30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- 8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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