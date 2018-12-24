В Совфеде РФ возмутились использованием лозунга «Слава Украине» украинскими священниками

Спикер Совфеда заявила, что в Украине "топчут" православную веру.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала «преступлением» создание единой поместной православной церкви в Украине и заявила недопустимости для украинских священников лозунга «Слава Украине! - Героям слава!».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на пресс-конференции по итогам года.

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«Посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит в Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную сферу, в деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников - я уж не знаю, можно ли их священниками называть, которые кричат нацистские лозунги: «Слава Украине! - Героям слава»». К тому же ничего не осталось от духовной, православной веры, которую просто растаптывают», - заявила Матвиенко.

При этом она возмутилась указом президента Украины, согласно которому «Украинская православная церковь (филиал РПЦ - УНИАН) в течение четырех месяцев была перерегистрирована и названа " Московской».

«Они просто ведут дело к бойне, к гражданской войне. Понимаете, вот в такой атмосфере страха зарегистрировать приход, который является приходом Украинской православной церкви Московского патриархата, натравить вот эту свору нацистов на эти церкви, на этих священников, на разрушение церквей, на силовые действия - просто подставить людей под удар», - убеждена спикер Совета Федерации РФ.

Матвиенко отметила, что такими действиями разрушается Украина, «они делят общество на правый и левый берег, они вводят положение там, где проживает русскоязычное население».