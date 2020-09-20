Леонид Кравчук добавил, что не знает, изменит ли Верховная рада постановление о проведении местных выборов в Украине.

Если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах, это заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, пишет Общественное.

"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук.

Он отметил, что "если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы".

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Кравчук добавил, что не знает, изменит ли Верховная рада постановление.

Местные выборы на оккупированных территориях

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

19 августа на заседании ТКГ Кравчук проинформировал участников группы о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в ВР с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

20 августа журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, в Facebook высказал мнение, что Москва, "слив" в СМИ документ с требованием отменить постановление ВР о местных выборах, делает невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом. Гармаш считает, что таким образом Россия сознательно загнала ситуацию в тупик и блокирует проведение запланированной на конец августа встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

В тот же день Кравчук заявил, что Россия блокирует работу ТКГ с требованием отменить постановление ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. По его словам, 19 августа на заседании ТКГ и заседаниях подгрупп представители РФ и боевики заявляли, что "не возражают, чтобы выборы проходили по всей территории Украины", но требуют отменить в постановлении ВР пункт о невозможности проведения голосования на оккупированных территориях.

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Автор: Александр Топчий