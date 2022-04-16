Глава государства заявил, что украинская сторона передала такие сигналы как публично, так и не публично.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Российской Федерации интересно, она точно отреагирует на готовность Украины обменять подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука на пленных военных Вооруженных сил Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью для украинских СМИ, видеозапись которого опубликована в Telegram.

"Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно, да, на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня нардепу Виктору Медведчуку изменили меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога. Такое решение принял Лычаковский райсуд Львова. Решение было принято с учетом побег Медведчука из-под домашнего ареста 26 февраля и объявления 2 марта подозреваемого в международный розыск.

12 апреля в результате спецоперации, проведенной СБУ, он был задержан.

13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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