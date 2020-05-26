Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали

Решение суда предоставляет право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции.

Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Соответствующее решение было принято 25 мая по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева.

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"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных должностных лиц с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части г. Киева и террористическому акту.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве произошел самый массовый расстрел протестующих во времена Майдана.

По данным Минздрава, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 участник Майдана и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, в те дни умерли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и один случайный мужчина).

Активисты "Небесной сотни" говорят о 107 погибших.

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