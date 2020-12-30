В украинском внешнеполитическом ведомстве констатируют, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что размер компенсаций для родственников жертв катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными над Тегераном, надо сначала определить путем переговоров.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбития Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности", - отметил спикер.

По его словам, при определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика по подобным катастрофам.

При этом Николенко напомнил, что украинская сторона до сих пор ожидает от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбития самолета.

"Констатирует, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей", - заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что Украина вместе с другими пострадавшими странами продолжит прилагать максимальные усилия для установления справедливости в этом деле и привлечения виновных к ответственности.

Что предшествовало

Сегодня, 30 декабря, иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв катастрофы самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате переговоров стороны договорились о компенсации семьям жертв.

Также утверждается, что Иран передал заинтересованным странам проект технического отчета по результатам расследования причин катастрофы самолета.

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Автор: Виталий Саенко