Матери и жены погибших воинов и бывшие бойцы добровольческих батальонов заявили, что виновными в гибели украинцев в Иловайске, Дебальцево и Славянске являются не только российские войска и их наемники, но и бывшие украинские высокопоставленные лица.

Возле Офиса президента около 150 матерей и жен погибших украинских воинов, бывшие бойцы добровольческих батальонов участвуют в акции против бездействия властей в расследовании событий Иловайского и Дебальцевского котлов.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат портреты погибших украинских воинов, государственные флаги, красно-черные флаги и флаги батальона "Донбасс".

Матери и жены погибших воинов требуют от президента Владимира Зеленского встретиться с ними.

Также они требуют, чтобы в Верховной Раде депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" вошли в состав Временной следственной комиссии, которая сейчас создается в парламенте, по расследованию событий в Иловайске, Дебальцево, обстоятельств побега террориста Игоря Гиркина из Славянска и других событий.

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Кроме того, участники акции требуют рассекретить документы о событиях в Иловайске, Дебальцево и Славянске, которые уже шестой год имеют гриф секретности, и призывают правоохранительные органы передать уголовные дела в отношении этих событий в суды.

Участники акции заявили, что виновными в гибели украинских бойцов в Иловайске, Дебальцево и Славянске являются не только российские войска и их наемники, но и бывшие украинские высокопоставленные лица. В частности, пятый президент Петр Порошенко, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, бывший министр обороны Валерий Гелетей и другие.

Бывшие добровольцы отмечают, что не услышали от власти, кто виновен в больших потерях на фронте в первые годы войны, хотя знают их фамилии.

Они призывают власти четко назвать виновных в действиях, которые привели к окружению и массовым расстрелам украинских бойцов в Иловайске и Дебальцево.

"Относительно Иловайска все просто - виновна не мифическая общая Россия, виновны конкретные генералы, конкретный президент Путин, но эти люди до сих пор не объявлены даже в международный розыск", - заявил бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Он отметил, что российских генералов, которые отдавали команды расстреливать украинских воинов в так называемых «зеленых коридорах" в Иловайске и Дебальцево, надо задержать, передать Украине и судить.

Участники акции отмечают, что виновные должны быть наказаны.

Перед тем, как матери и жены погибших украинских военнослужащих пришли к Офису президента, они пикетировали посольство России.

Иловайский котел: хронология

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен. Вместе с тем парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.

В начале декабря 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении РФ военных преступлений во время боев за Иловайск и Дебальцево.

21 августа 2020 года в Офисе генпрокурора заявили, что единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия Вооруженных сил РФ. Отмечается, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлен в розыск. Кроме того, в суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица, а по приговорам украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе трое военнослужащих ВС РФ.

Дебальцевский котел: хронология

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января по 18 февраля 2015 года погиб 141 участник АТО, 356 ранены, 150 взяты в плен и 11 пропали без вести.

По результатам предварительного расследования было сообщено о подозрении высокопоставленным лицам вооруженных сил РФ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) УК Украины. Они непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в этот период. Все указанные российские военнослужащие объявлены в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание. Максимальная санкция по этим статьям - пожизненное лишение свободы.

В феврале текущего года в Офисе генпрокурора заявили, что продолжают устанавливать всех лиц, причастных к трагедии возле Дебальцево.

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Автор: Виталий Саенко