Она может состояться "в ближайшие недели".

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем предлагает провести встречу в нормандском формате.

Трансляция пресс-конференция велась на мультимедийном портале ЕС.

Читайте такжеРФ пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине - глава МИД ФранцииУрсула фон дер Ляен и Эммануэль Макрон призвали прекратить насилие в Казахстане и анонсировали новые переговоры с Владимиром Путиным. Круг вопросов широкий, входит в него и Украина.

По словам Макрона, он и канцлер Германии Олаф Шольц уже предложили президенту России Владимиру Путину провести новую встречу в "нормандском формате". Она может состояться "в ближайшие недели".

В четверг, 6 января, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. Переговоры касались ситуации на востоке Украины, однако украинских представителей на встрече не было.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялся в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Как ранее сообщал УНИАН, Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

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