Переговоры продолжались более 4 часов.

В российской столице состоялась трехсторонняя встреча советников президентов стран "нормандской четверки".

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Читайте такжеШольц хочет встретиться с Путиным - BildВ четверг, 6 января, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. Переговоры касались ситуации на востоке Украины, однако украинских представителей на встрече не было.

По словам Козака, переговоры длились более 4 часов и касались "практических шагов для реализации минских договоренностей".

Ожидается, что после встречи с Козаком Плетнер и Бонн встретятся с представителями Украины.

Напомним, накануне визита в Москву глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советниками лидеров Германии и Франции.

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