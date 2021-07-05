Франция и Германия даже не артикулируют, кто приедет на Крымскую платформу.

На учредительный саммит Крымской платформы, который даст старт деоккупации украинского полуострова, в Киев 23 августа приедут 20 глав государств, правительств и министров иностранных дел.

Об этом ТСН рассказал источник в украинских дипломатических кругах.

"Есть 20 подтвержденных визитов. Это будет красиво, такого никогда не было (впервые за восемь лет оккупации Россией Крыма будет основана площадка по деоккупации - ред.). Мы вложили очень много сил в эту историю. Уже подтвердили свое участие президенты Польши, Словакии и стран Балтии", - говорит источник.

Однако, по его словам, хоть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и обещал приехать, уже трижды на его визит не присылают ноту. Что же касается Франции и Германии, они даже не знают, кто приедет на Крымскую платформу. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан вообще сказал, что 23 августа у них заседание правительства, поэтому он сможет приехать 24 августа.

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"При этом Россия ходит по посольствам и МИДах всех стран, запугивая, чтобы те не принимали участия в Крымской платформе. Мы реально видим, как некоторые страны прогибаются перед россиянами. Французы, например, стали лидерами в том, чтобы любые упоминания о санкциях убрать из декларации Крымской платформы. Однако хочу подчеркнуть, что неучастие в саммите - это не только плевок в лицо Украине, но и прежде всего всему украинскому обществу", - отметил источник ТСН в украинских дипломатических кругах.

Что такое крымская платформа

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Автор: Ирина Погорелая