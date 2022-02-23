Поддержка полноправного членства могла бы помочь в нынешних сложных условиях, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Литва и Польша поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на его совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой, которые находятся в нашей стране с рабочим визитом.

"Сегодня мы уделили особое внимание вопросу реализации европейских, евроатлантических стремлений Украины. Я благодарен президентам Литвы и Польши за то, что ваши прекрасные государства среди первых, кто признал европейскую перспективу Украины и приняли двусторонние декларации с нами. Убежден, что мы не должны останавливаться на этом", - сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Дуду и Науседу за поддержку в вопросе предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

"Именно конкретные действия со стороны Европейского Союза, которые бы демонстрировали движение Украины к полноправному членству, могли бы существенно поддержать Украину в нынешних сложных условиях. Мы об этом очень много говорили. Мы считаем, что сегодня это очень важный сигнал для украинского общества, для объединения нашего государства", - сказал Зеленский.

Ранее в феврале спикер по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано заявил, что вопрос членства Украины не на повестке дня, но Россия в этом процессе никакого решения не будет принимать.

Угроза полномасштабного нападения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отвода сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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