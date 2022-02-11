Вопрос членства Украины в ЕС будет зависеть исключительно от Украины и Евросоюза.

В Европейском союзе заявили, что вопрос членства Украины не на повестке дня, но Россия в этом процессе никакого решения не будет принимать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Прежде всего, никто не будет говорить, что Украина не может стать членом ЕС. Никто также не будет говорить, что Украина не может стать членом НАТО. Поскольку это то, что пока не находится на повестке дня. И это выбор тех, кому предстоит принимать решения. Поэтому, это зависит не от внешних сторон, не от России, чтобы пытаться влиять на этот выбор. Это исключительно зависит от украинского народа, чтобы решать, а также от соответствующих организаций - ЕС и НАТО, чтобы принимать это во внимание, отталкиваясь от необходимых критериев и условий. Но все это на данном этапе является преждевременным", - подчеркнул Стано.

При этом он подтвердил, что в ЕС знают и признают европейские стремления Украины.

По его словам, в ответ на стремление украинцев Евросоюз ответил подписанием с Украиной беспрецедентного Соглашения об ассоциации, которое создает много возможностей для политического объединения и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

Стано добавил, что Соглашение об ассоциации до сих пор имеет потенциал, который надо использовать.

"Не надо забегать вперед, не надо спекулировать над гипотетическими вопросами, за исключением факта, что мы должны быть четкими: выбор Украины должен оставаться за украинским народом, и когда речь пойдет об объединении или членстве в организациях, то также за этими организациями", - сказал Стано.