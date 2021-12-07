Действие имеющихся санкций истекает 31 января 2022 года.

Лидеры Европейского Союза на следующей неделе продлят еще на полгода действие экономических санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"На данный момент лидеры ЕС на следующей неделе на заседании Европейского совета продлят экономические санкции против России еще на шесть месяцев без большого или без какого-либо обсуждения. Сейчас не ведется работа над новыми санкциями. Однако состоится обсуждение в отношении как Беларуси, так и Украины", — сообщил журналист.

Читайте такжеЖурналист раскрыл, когда послы ЕС утвердят санкции против российских наемников - "вагнеровцев"Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В предыдущий раз санкции были продлены в июле 2021 года до 31 января 2022 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, введен запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничен доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

Напомним, что 1 декабря Блинкен пригрозил РФ влиятельными экономическими мерами ранее не применялись, в случае вторжения в Украину. Госсекретарь США призвал РФ отвести вооружение от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.

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Автор: Виталий Саенко