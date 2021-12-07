Лидеры Европейского Союза на следующей неделе продлят еще на полгода действие экономических санкций против Российской Федерации.
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.
"На данный момент лидеры ЕС на следующей неделе на заседании Европейского совета продлят экономические санкции против России еще на шесть месяцев без большого или без какого-либо обсуждения. Сейчас не ведется работа над новыми санкциями. Однако состоится обсуждение в отношении как Беларуси, так и Украины", — сообщил журналист.
Читайте такжеЖурналист раскрыл, когда послы ЕС утвердят санкции против российских наемников - "вагнеровцев"Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики.
В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В предыдущий раз санкции были продлены в июле 2021 года до 31 января 2022 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.
Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.
Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, введен запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничен доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.
Напомним, что 1 декабря Блинкен пригрозил РФ влиятельными экономическими мерами ранее не применялись, в случае вторжения в Украину. Госсекретарь США призвал РФ отвести вооружение от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.
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