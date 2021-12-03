В частности, ведется работа над созданием комплексного пакета сдерживания России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как в ведущих столицах стран - международных партнеров Украины готовят тяжелые экономические санкции против Российской Федерации на тот случай, если она решит провести новую военную операцию против Украины.

Об этом Кулеба сказал в видеообращении из Стокгольма, где он принимает участие в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Видеообращение обнародовано в социальной сети Facebook.

"На двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вчера вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован", - заявил Кулеба.

По его словам, над этим пакетом ведется активная оживленная работа.

"Уверяю вас, что прямо сейчас в различных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мерами, которые будут конкретными экономическими санкциями, включенными в этот пакет сдерживания", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что это главная тема его встреч с главами МИД других государств за последние дни в Риге и Стокгольме.

"Именно разговор об этом: что конкретно будет делать каждый партнер, партнерская организация в ситуации, если Российская Федерация решит прибегнуть к военному сценарию. Эти разговоры происходят по графику, темп нормальный, достигнут неплохой прогресс", - сказал Кулеба.

По его словам, теперь задача состоит в том, чтобы довести совместно эту работу до эффективного и четкого результата.

"Но главное сейчас другое. Главное в том, что Россия видит, и ей очень четко передают происходящее, какие вопросы проговариваются. И все это для них очень четкий сигнал: они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", - заявил Кулеба.

Он отметил, что пакет сдерживания разрабатывается по трем направлениям.

Во-первых, по его словам, это четкое донесение до России по всем открытым и закрытым каналам о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия.

Во-вторых, это разработка санкционного пакета, который будет мгновенно применен в случае военной операции. "Это будут санкции, очень тяжелые для нее экономически", - заявил Кулеба.

В-третьих, речь идет об углублении военно-технического сотрудничества с Украиной для укрепления ее обороноспособности.

Новые санкции против России

Как сообщал УНИАН, 2 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместе с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном разрабатывают комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий в отношении Украины. Пакет включает политическое и дипломатическое давление, подготовку жестких экономических санкций на случай расширения агрессии и усиленное сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и обороны.

Ранее, 1 декабря, Блинкен пригрозил РФ ранее не применявшимися влиятельными экономическими мерами в случае вторжения в Украину. Госсекретарь США призвал РФ отвести вооружение от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.

13 декабря министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС планируют рассмотреть потенциальные санкции против России.

Автор: Виталий Саенко