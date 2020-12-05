В открытии монумента принял участие президент Владимир Зеленский.

На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии памятника Герою Украины, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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Монумент открыли сегодня - в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле «Колумбия».

Глава государства инициировал ускорение установления памятника первому украинскому космонавту, который ушел из жизни в январе 2018 года. Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.

«Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память», - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что со времен полета Каденюка в космос Украина не имела таких больших прорывов в аэрокосмической отрасли.

«Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно чтить историю. Это обязанность государства», - сказал он.

После возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей Каденюка и присутствовавшими на церемонии. В частности, Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семье со стороны государства.

Справка УНИАН. Каденюк - летчик-испытатель 1-го класса, генерал-майор авиации, первый и единственный космонавт независимой Украины.

Он родился в 1951 году. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском космическом корабле многоразового использования «Колумбия».

Во время полета Каденюка впервые в космосе побывали трезубец, украинский флаг, прозвучал Государственный Гимн Украины.

Каденюк участвовал в разработке и испытании авиационно-космических систем, их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.

Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

Каденюк умер от сердечного приступа 31 января 2018 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

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Автор: Виктория Токарева