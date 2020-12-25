Глава МИД заявляет о готовности к новой встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО", - подчеркнул Кулеба.

При этом он сказал, что хотя пока не запланировано новой встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, но "готовность к этой встрече есть и у него, и у меня".

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Отдельно Кулеба сказал, что ждет завершения следственных действий и анализа полученных Службой безопасности Украины доказательств относительно возможных признаков правонарушений в действиях депутатов Сюртовской сельской ОТГ, которые исполнили венгерский гимн во время принятия присяги после проведения местных выборов.

"Мы живем в демократической стране. Если дело дойдет до суда, то в суде можно опротестовать качество доказательств и действия следователей. Пожалуйста, в судебном состязательном процессе можно выяснить истину. Но хочу подчеркнуть, если дело дойдет до суда. Потому что еще не знаю, будут ли объявлены соответствующие подозрения", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что до 2017 года центральная власть в Украине уделяла мало внимания к ситуации на Закарпатье, и поэтому Венгрия смогла "достаточно свободно чувствовать себя в Закарпатской области".

"Ситуация изменилась в 2017 году, когда началось установление такого правильного баланса – выравнивание ситуации, и то, что мы наблюдаем сейчас – это продолжение этого процесса", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что Украина придерживается очень простого подхода. По его словам, в Украине понимают, что Венгрию беспокоит судьба этнических венгров, которые являются гражданами Украины, и сказал, что всегда говорит об этом Сийярто. "Вы имеете право о них беспокоиться, но вы должны это делать в пределах красных линий, очерченных украинским законодательством", - подчеркнул Кулеба.

Отношения Украины и Венгрии: что происходит

21 ноября депутаты Сюртовской сельской ОТГ исполнили венгерский гимн во время принятия присяги после проведения местных выборов. В СБУ пообещали принять соответствующие меры реагирования по результатам проверки.

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также в еще нескольких человек.

Впоследствии в Службе безопасности Украины подтвердили факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье.

Глава МИД Венгрии пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-за обысков в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье. Он обвинил СММ ОБСЕ в том, что она установила запрет своим наблюдателям контактировать с венгерским меньшинством на Закарпатье.

Также Сийярто поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на заседании Совета Европейского Союза, но никто из других министров стран-членов ЕС не отреагировал.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Автор: Виталий Саенко