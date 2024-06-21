По словам главы МИД, сейчас в Украине нет желания к прямым контактам с Россией.

Украина может повторить опыт переговоров вокруг "зерновой сделки" для привлечения РФ ко второму саммиту мира, рассказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На пути ко второму саммиту надо решить очень много вопросов, в частности относительно того, как будут эти переговоры структурированы. Однако, у нас есть очень успешный опыт переговоров по "Черноморской зерновой инициативе". Когда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, а Турция и ООН вели переговоры с Россией. И соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией - так слепилось соглашение", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что сейчас у Киева нет желания напрямую контактировать с российской стороной, учитывая все те преступления, которые они совершают против Украины. Он также добавил, что сейчас ключевая задача для Украины - не только закончить войну, но и обеспечить мир в будущем.

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"Когда мы говорим о России, то предохранители - это термин условный. Именно поэтому конечная победа должна заключаться в том, что будет создана реальность, в которой РФ будет не способна повторить нападение на Украину", - пояснил Кулеба, добавив, что одной из таких предпосылок является подписание соглашений по безопасности с США и другими странами.

Накануне Украина провела в Швейцарии саммит мира, в котором приняли участие несколько организаций и 101 государство. После мероприятия была подписана итоговая декларация - документ поддержали четыре организации и 80 стран-участниц.

Отказались от подписания представители ОАЭ, Армении, Саудовской Аравии, Ватикана, Индии, Бразилии, Ливии, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, ЮАР, Мексики и Таиланда. Затем свои подписи отозвали Иордания и Ирак.

Впоследствии появилась информация, что Украина готовится к проведению второго саммита мира, к которому могут привлечь и представителя РФ. Так, по словам Андрея Ермака, рабочие группы сейчас готовят детали для новой встречи для достижения мира на украинской земле.

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