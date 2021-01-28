Сегодня Ассамблея решила не вводить санкций против делегации РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал решение ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации и отказаться от введения против нее санкций.

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"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», - высказался он в Twitter.

25 января глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации РФ из-за политики российских властей, направленную на нарушение политических и гражданских свобод, аресты лидеров оппозиции и сотен российских граждан, нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Сегодня в ПАСЕ отказались поддержать поправку делегации Украины относительно недопуска делегации РФ к работе в Ассамблее.

Ассамблея решила не вводить санкций против делегации Российской Федерации.

Зимняя сессия ПАСЕ: что известно

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-28 января онлайн и очно в Страсбурге. Украинская парламентская делегация участвует в работе январской сессии.

Во время открытия сессии в ПАСЕ поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушения статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и обеспечивать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Российская делегация в ПАСЕ

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию Об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. Это позволило России вернуться в сессионный зал ПАСЕ, и она возобновила уплату взносов.

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Автор: Дмитрий Захаров