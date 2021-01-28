Ранее в ПАСЕ отказались поддержать поправку делегации Украины относительно недопуска делегации РФ к работе в Ассамблее.

В Парламентской ассамблее Совета Европы решили не вводить санкций против делегации Российской Федерации.

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Соответствующая резолюция австрийского депутата Штефана Шеннаха была принята сегодня в Страсбурге в рамках зимней сессии Ассамблеи.

Эта резолюция подготовлена в ответ на обжалование полномочий делегации РФ.

"Ассамблея выражает решимость ратифицировать полномочия членов российской делегации", - отмечается в резолюции.

В этой связи в Ассамблее отказались вводить санкции против делегации РФ и поэтому не лишили ее права голосовать и участвовать в работе в сессионном зале Ассамблеи.

Также Ассамблея отклонила все поправки к указанной резолюции, которые предлагала украинская делегация, в том числе и поправку о том, чтобы не утверждать полномочия делегации РФ.

За допуск делегации РФ к работе в Ассамблее проголосовали 107 делегатов, выступили против – 36 и воздержались 24.

Российская делегация не могла голосовать за эту резолюцию и за поправки к ней.

В резолюции сказано, что Ассамблея отмечает свою приверженность соблюдать диалог как средство для достижения долговременных решений. В частности, Ассамблея является наиболее важной общеевропейской платформой, где может происходить политический диалог относительно обязательств РФ в соответствии с Уставом Совета Европы и с участием всех заинтересованных сторон, и где делегация РФ может нести ответственность на основе ценностей и принципов Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее в ПАСЕ отказались поддержать поправку делегации Украины относительно недопуска делегации РФ к работе в Ассамблее.

25 января глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации РФ из-за политики российских властей, направленную на нарушение политических и гражданских свобод, аресты лидеров оппозиции и сотен российских граждан, нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

В то же время в ПАСЕ подготовили проект резолюции с предложением допустить российскую делегацию к работе Ассамблеи.

Зимняя сессия ПАСЕ: что известно

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-28 января онлайн и очно в Страсбурге. Украинская парламентская делегация участвует в работе январской сессии.

Во время открытия сессии в ПАСЕ поддержали инициативу Украины О обжаловании полномочий российской делегации.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушения статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и обеспечивать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Российская делегация в ПАСЕ

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию Об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. Это позволило России вернуться в сессионный зал ПАСЕ, и она возобновила уплату взносов.

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Автор: Виталий Саенко