Глава МИД заявил, что Украине нужны реактивные системы залпового огня как можно скорее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что без получения реактивных систем залпового огня MLRS Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время участия в сессии Всемирного экономического форума "Украина и ЕС: выигрывают все" в Давосе.

В частности, у него спросили, какие Украине нужны самые главные виды вооружения и какими должны быть временные рамки для поставки этого вооружения.

Глава МИД подчеркнул, что Украине нужны реактивные системы залпового огня как можно скорее.

"Есть разные типы вооружения, которые должны поставляться, и есть определенный график, время для поставок. Ситуация с поставками оружия сейчас гораздо лучше по сравнению с тем, что было месяц назад. Соединенные Штаты заслуживают уважения за то, что собрали группу "Рамштайн" и координацию всех усилий", - подчеркнул Кулеба.

При этом министр сказал, что после проведения около десяти двусторонних встреч в кулуарах форума в Давосе стало ясно, что проблема заключается в том, что другие страны полагаются на США.

"Когда я говорю кое-кому: я знаю, что вы имеете реактивные системы залпового огня, они крайне необходимы, предоставьте их нам. Первый вопрос в ответ, который мне задают: разве американцы вам не дали их уже? Так что, это бремя быть лидером. Все смотрят на вас. Поэтому Вашингтон должен выполнить обещание и обеспечить нас реактивными системами залпового огня как можно скорее, остальные последуют", - подчеркнул Кулеба.

"Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она есть сейчас. Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо с войной. Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют физически, поскольку они в руинах. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон, и есть люди, которые ждут освобождения. Мы не можем позволить, чтобы Россия оставалась в Херсоне. Поскольку если они останутся, они будут иметь стратегическую позицию создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что реактивные системы залпового огня - это ключ к переменам в войне.

Также он сказал, что проходит время от момента, когда появляется объявление о поставках соответствующего вооружения, до момента, когда оно будет применяться на поле боя. По словам Кулебы, пока проходит время, когда необходимое вооружение оказывается на линии фронта, украинские солдаты теряют свои жизни, потому что другие солдаты должны научиться пользоваться этим вооружением.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой была основана коллективная группа поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

23 мая состоялась вторая встреча руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран.

По результатам встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы, танки и боеприпасы.

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