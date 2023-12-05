Глава МИД подчеркнул, что Украина неустанно работает, чтобы решение о новой военной помощи было одобрено своевременно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, успеет ли Конгресс США до Рождества одобрить военную помощь для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве.

В частности, Кулеба ответил на вопрос, возможно ли, что в Конгрессе США к Рождеству одобрят решение о военной помощи для Украины.

"Работа не останавливается, ведется", – подчеркнул глава МИД.

Министр также напомнил, что на прошлой неделе на полях министерской встречи НАТО провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Добрая часть этого разговора была посвящена именно этому вопросу. То, что я услышал от своего коллеги, обнадеживает, но это решение американской политики, это решение американского парламента, поэтому оставим это им", – сказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД заверил, что на всех уровнях со стороны Украины продолжается работа для того, чтобы это решение было одобрено своевременно.

Помощь от США: важные новости

Как сообщал УНИАН, спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Майк Джонсон, от которого полностью зависит, какие законопроекты будут вынесены на рассмотрение американских конгрессменов, выставил прямой ультиматум Белому дому относительно принятия пакета военной помощи Украине. В частности, в письме, которое он направил директору Офиса по управлению и финансам Белого дома Шаланде Янг 5 декабря, Джонсон предупредил, что не поддержит дальнейшую военную помощь для Украины, если администрация Байдена не согласится усилить безопасность границы с Мексикой.

Отметим, что накануне – 4 декабря – Шаланда Янг направила в Конгресс срочное письмо, где подчеркнула, что необходимо немедленно принять решение относительно будущего финансирования военной помощи Киеву. Она заметила, что финансирование, которое было выделено ранее, скоро закончится.

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