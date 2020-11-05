По словам министра иностранных дел, инициатива по созданию Крымской платформы динамично развивается - Украина проводит активные консультации с партнерами и получает от них поддержку и положительные отзывы.

Саммит Крымской платформы запланирован на май 2021 года в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, инициатива по созданию Крымской платформы динамично развивается - Украина проводит активные консультации с партнерами и получает от них поддержку и положительные отзывы.

«Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом Крымской платформы, который состоится в Киеве. Сегодня я могу сообщить, что официально принято решение о том, что этот саммит состоится в мае 2021 года », - рассказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что на тот момент ситуация с пандемией стабилизируется.

Что такое Крымская платформа

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях.

Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, и четвертый - уровень неправительственных экспертов.

Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения к работе платформы дополнительных интеллектуальных ресурсов, будет создана экспертная сеть.

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Автор: Антонина Доломанжи