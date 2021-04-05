Саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

Международную платформу по деоккупации Крыма уже поддержали более десяти стран мира.

Читайте такжеЗеленский рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в предоставлении ПДЧОб этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом".

По ее словам, отдельные страны дали принципиальное согласие относительно участия в работе Крымской платформы.

"Почему-то при предыдущей власти о Крыме забыли, и ни на одной платформе не вспоминали вопрос возвращения оккупированного полуострова. Сейчас же президент Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения - о "Крымской платформе". Создание "Крымской платформы" уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны - их уже больше десятка", - сказала Мендель.

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Автор: Людмила Жерновская