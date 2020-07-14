Оккупанты игнорируют международное право, призывая крымчан в армию РФ – правозащитники

В рамках весенне-летней призывной кампании оккупанты планируют призвать около 3 тыс. жителей Крыма.

Российские власти в нарушение норм международного права продолжают призывать крымчан на военную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-пресс-конференции касательно анализа нарушения прав человека в Крыму в первом полугодии 2020 года сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Эльвир Сагирман.

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В частности, по его словам, несмотря на распространение коронавирусной инфекции КРЦ продолжает фиксировать на територии окуппированого полуострова массовые военные учения, системную милитаризацию, регулярную пропаганду военной службы и незаконный призыв в ряды вооруженных сил РФ.

"Российские власти в Крыму провели 10 призывных кампаний и уже осуществляют либо готовятся к 11-й. Так, например, сообщили о намерении призвать в российскую армию в течении весны-лета 2020 года около 3 тыс. человек", - сказал Сагирман.

Он подчеркнул, что таким образом оккупационные власти нарушают статью 51 Женевской конвенции и резолюции Генассамблеи ООН, в которых содержится призыв к России прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах РФ.

Как сообщал УНИАН, с начала оккупации полуострова, по данным прокуратуры Автономной Республики Крым, оккупационные власти незаконно призвали на срочную военную службу около 22 тыс. крымчан.

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