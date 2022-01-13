Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на поражение России в переговорах с представителями США и НАТО 12 января.

Об этом он заявил на брифинге журналистам 13 января, цитирует пропагандистское ТАСС.

"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим про российскую территорию. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территориям других государств. Это принципиальный момент", - ответил Песков.

При этом, по данным западной разведки, РФ продолжает стягивать войска и на территорию оккупированных частей Донбасса, а также усиливать позиции в оккупированном Крыму.

Читайте такжеДанилов рассказал о свежем плане Путина по УкраинеБолее того, Кремль сомневается, что именно Россия должна соглашаться на шаги по деэскалации.

"Мы слышим заявления американских представителей, которые призывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что, надо деэскалировать на этом фоне?" - задался вопросом Песков.

Поражение РФ в переговорах с США и НАТО

В среду, 12 января, состоялись переговоры России с представителями НАТО в формате спецзаседания. Страны-члены Альянса, комментируя результаты встречи, официально заявили, что отклоняют "гарантии безопасности" РФ относительно невступления в НАТО отдельных стран, в том числе Украины.

Кроме того, в НАТО не отказались от размещения войск на восточных границах.

В свою очередь, в Госдепе США были обеспокоены, что россияне не взяли на себя обязательства убрать войска с российско-украинского пограничья.

Переговоры с Кремлем происходили на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье, куда, по оценкам западных разведданных, МО РФ отправило около 100 тысяч военных.

Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями". В Кремле утверждают, что войска Альянса якобы угрожают нацбезопасности страны.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли России, что судьбу принятия стран будут решать только члены организации и народы этих стран.