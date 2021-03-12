По мнению главы украинской делегации в ТКГ, это могло бы дать больше силы и влияния в рамках переговоров с Россией.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук поддерживает присоединение Соединенных Штатов Америки к переговорам в "нормандском формате".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал во время общения с журналистами по случаю открытия новой инсталляции "Взгляд в прошлое" к годовщине Куреневской трагедии в Бабьем Яру.

"Присутствие Соединенных Штатов Америки могло бы дать "нормандскому формату "больше влияния и большую силу", - убежден Кравчук.

По его словам, Россия "никогда не слушает тех, кого она не боится".

"А единственная страна в мире, с которой она будет считаться, и обязательно, и Байден (президент США Джо Байден - УНИАН) сказал, что не позволит больше России нарушать нормы международного права и вести себя по отношению к Украине, игнорируя ее суверенитет, территориальную целостность и независимость", - сказал Кравчук.

Роль США в переговорах Украины с Россией

25 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает более активной вовлеченности Соединенных Штатов Америки к изменению текущей ситуации с российской агрессией. Он убежден, что США и без участия в переговорах в "нормандском формате" могут помочь Украине в вопросе обуздания российской агрессии.

5 марта Кулеба заявил, что вопрос вступления США в «театр абсурда» в рамках переговоров в Трехсторонней контактной группе не на повестке дня.

19 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил важность отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, Россия пытается подорвать трансатлантическое единство и ослабить НАТО. "Путин стремится ослабить европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку для Кремля значительно проще запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. По этой причине отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины и в дальнейшем имеет жизненно важное значение для Европы и США. Именно поэтому реагирование на российскую безответственность и на хакерские атаки компьютерных сетей в Соединенных Штатах и ​​по всей Европе и в мире играет критическую роль для защиты нашей коллективной безопасности", - подчеркнул Байден.

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Автор: Виталий Саенко