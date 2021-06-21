Он считает, что встреча Зеленского и Байдена сдвинет этот вопрос.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал возможность присоединения США к Нормандскому формату.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".

По его мнению, "все будет меняться" после встречи президента Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Ранее Байден заявил, что США продолжат дипломатическую работу вокруг Минских соглашений. Кравчук отметил, что эти слова могут быть показателем намерения США присоединиться к Нормандскому формату.

Читайте такжеРазумков обозначил возможные сроки вступления Украины в НАТО"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это будет означать, что и на минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, чем сейчас", - сказал он.

Также Кравчук считает, что со стороны Германии и Франции сейчас нет твердости, системности и последовательности, чтобы "поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".

"А именно, что она агрессор, и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы президент Франции или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти из Донбасса и покинуть Крым. А это уже давно следовало бы сделать. Потому что просто ходить вокруг горячей каши и бояться к ней подступить - это позиция очень общая и очень неконкретная. Без точных формулировок, без дат, без ответственных людей за их выполнение, и последствий, которые понесут те, кто откажется их выполнять", - подчеркнул он.

Встреча Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

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Автор: Людмила Жерновская