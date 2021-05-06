Госсекретарь США отметил важность эффективной борьбы с коррупцией в Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает, что коррупция съедает Украину изнутри и подрывает демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен заявил во время участия в виртуальном круглом столе по вопросам реформ и борьбы с коррупцией с участием представителей различных неправительственных организаций.

"Мы знаем, что коррупция, так сказать, подрывает демократию в Украине и съедает ее изнутри", - сказал госсеркетар США.

Он рассказал, что сегодня провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства по вопросу реформ.

Читайте такжеБлинкен рассказал, что мешает реформам и борьбе с коррупцией в Украине"Меня интересует услышать от вас о том, каким образом Соединенные Штаты могут стать даже более сильными партнерами для Украины в ее продвижении относительно реформ и борьбы с коррупцией, что мы можем делать эффективнее в поддержке Украины в ее борьбе с коррупцией", - отметил Блинкен.

Блинкен добавил, что сегодня на встречах в Киеве говорил о важном вопросы корпоративного управления, чтобы убедиться, что есть действительно независимые органы, которые осуществляют надзор за государственными предприятиями.

"Мы говорили о том, что очень важно поддерживать и усиливать работу Верховной Рады в борьбе с коррупцией. Мы говорили о судебных реформах, чтобы действительно они происходили, и чтобы судьи назначались прозрачно и защищали не "внутренние интересы", а интересы страны. Мы говорили о реформе Службы безопасности Украины, чтобы она действовала в пользу украинцев", - сказал госсекретарь США.

Он отметил, что важно не только создавать правовой фундамент в законодательном поле для борьбы с коррупцией, но и делать так, чтобы законы выполнялись.

"Хорошо иметь законы, но этого недостаточно. Важно, чтобы они использовались для тех целей, для чего они были приняты", - отметил Блинкен.

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Автор: Виталий Саенко