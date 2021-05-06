Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает, что коррупция съедает Украину изнутри и подрывает демократию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен заявил во время участия в виртуальном круглом столе по вопросам реформ и борьбы с коррупцией с участием представителей различных неправительственных организаций.
"Мы знаем, что коррупция, так сказать, подрывает демократию в Украине и съедает ее изнутри", - сказал госсеркетар США.
Он рассказал, что сегодня провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства по вопросу реформ.
Читайте такжеБлинкен рассказал, что мешает реформам и борьбе с коррупцией в Украине"Меня интересует услышать от вас о том, каким образом Соединенные Штаты могут стать даже более сильными партнерами для Украины в ее продвижении относительно реформ и борьбы с коррупцией, что мы можем делать эффективнее в поддержке Украины в ее борьбе с коррупцией", - отметил Блинкен.
Блинкен добавил, что сегодня на встречах в Киеве говорил о важном вопросы корпоративного управления, чтобы убедиться, что есть действительно независимые органы, которые осуществляют надзор за государственными предприятиями.
"Мы говорили о том, что очень важно поддерживать и усиливать работу Верховной Рады в борьбе с коррупцией. Мы говорили о судебных реформах, чтобы действительно они происходили, и чтобы судьи назначались прозрачно и защищали не "внутренние интересы", а интересы страны. Мы говорили о реформе Службы безопасности Украины, чтобы она действовала в пользу украинцев", - сказал госсекретарь США.
Он отметил, что важно не только создавать правовой фундамент в законодательном поле для борьбы с коррупцией, но и делать так, чтобы законы выполнялись.
"Хорошо иметь законы, но этого недостаточно. Важно, чтобы они использовались для тех целей, для чего они были приняты", - отметил Блинкен.
Визит госсекретаря в Украину: о чем еще говорил Блинкен
- Сегодня, 6 мая, Энтони Блинкен находится с официальным визитом в Киеве и уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.
- На совместной пресс-конференции с главой Украинского государства госсекретарь США призвал Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.
- Среди прочего Блинкен и Зеленский подробно обсудили поддержку безопасности для усиления защиты Украины. Также госсекретарь отметил, что Российская Федерация имеет возможность за короткое время начать новые агрессивные действия на Донбассе, поскольку не все силы отведены от границы Украины. Говорили и о совместных действиях Украины и США в вопросе установления безопасности в Азово-Черноморском регионе.
- Кроме того, американский политик и президент Украины обсудили ситуацию в НАК "Нафтогаз Украины" и важность продолжения работы в направлении улучшения корпоративного управления.
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