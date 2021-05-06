По словам президента, была обсуждена "фундаментальная идея" сотрудничества между Украиной и США, однако она еще не согласована.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном совместные действия Украины и США в вопросе обеспечения безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Читайте такжеБлинкен убежден, что Россия может возобновить эскалацию на Донбассе за короткое времяКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с Блинкеном пресс-конференции в Киеве, трансляция мероприятия велась Офисом президента в Facebook.

«Также мы подробно обсудили вопросы безопасности в Черноморском и Азовском морях, и здесь мы видим также совместные действия», - заявил Зеленский.

По словам президента, была обсуждена идея сотрудничества, однако она еще не согласована. «Здесь есть также одна фундаментальная идея. Если можно, пока я не буду говорить о ней публично, надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и мы об этом скажем обществу. Мы видим поддержку в эти важные сложные моменты нашей страны, нашего народа, наших людей. Очень важно, что наши люди чувствовали поддержку наших партнеров», - добавил глава государства.

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Автор: Константин Гончаров