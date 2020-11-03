По словам заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Янченко, на сегодняшний день еще прорабатываются различные варианты решения ситуации.

Фракция "Слуга народа" готова будет поддержать президентский законопроект по разрешению конституционного кризиса, если не найдет "менее болезненных решений".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко (фракция "Слуга народа").

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"Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других, скажем так, менее болезненных решений", - сказала она.

По словам Янченко, речь идет о возможности "менее болезненных решений - это, среди прочего, добровольная отставка председателя Конституционного суда и других судей, которые принимали решения, имея конфликт интересов, в нарушение закона".

Она признала, что депутаты на такое решение судей "не могут повлиять, но это может быть позиция судей КСУ".

"Пусть это будет моя субъективная точка зрения, но, по моему мнению, КС принял это решение с нарушением и духа, и буквы закона. Соответственно, они подорвали доверие к КСУ. Тогда, когда это доверие подорвано, единственное, что могут судьи сделать последнее хорошее для этой страны, - это просто уйти со своего поста и, таким образом, восстановить доверие к государственному органу", - отметила депутат.

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Янченко подчеркнула, что, если президентский законопроект будет вынесен в сессионный зал, то после принятия его в первом чтении он будет дорабатываться. Сегодня, добавила она, еще прорабатываются различные варианты разрешения ситуации.

Скандал с решением КСУ: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ в госреестр е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Надя Пришляк